Llega la licencia de conducir digital a la RM: ¿Debo renovar la antigua en Santiago? - Chilevisión

Este nuevo formato del documento se estrenará en la región Metropolitana a partir del 1 de septiembre. Revisa todo lo que necesitas saber a continuación.

Este lunes 1 de septiembre iniciará la implementación de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana, luego de un proceso de instauración progresivo en distintas regiones del país.

Este nuevo documento, según explicó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tendrá un código QR en el reverso, además de la opción de obtenerla en formato digital mediante la app.

¿Debo renovar mi antigua licencia?

Si tienes tu licencia de conducir aún vigente, no es necesario que asistas a la Dirección de Tránsito a renovarla por su nuevo formato digital.

Desde el ministerio explicaron que, al igual que con los cambios de la cédula de identidad, la licencia física continuará siendo válida hasta la fecha que indica el documento.

Por su parte, quienes decidan hacer algún trámite asociado a la licencia de conducir en la Dirección de Tránsito, obtendrán su licencia física con el nuevo formato, además de la posibilidad de acceder a su formato digital.

Para acceder a la licencia digital, deberás ingresar con tu Clave Única a la aplicación, disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cómo obtener la licencia de conducir digital

Podrán obtener la nueva licencia de conducir quienes cumplan uno de estos dos casos:

Quienes la obtengan por primera vez (a partir de este 1 de septiembre)

A quienes renueven el documento

El trámite se realiza a través de las Direcciones de Tránsito de las municipalidades, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.