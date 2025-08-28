 Inicia en septiembre: Así podrás descargar tu licencia de conducir digital en el celular - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 14:12

Inicia en septiembre: Así podrás descargar tu licencia de conducir digital en el celular

La nueva licencia de conducir digital comenzará a regir en septiembre en la región Metropolitana y estará disponible directamente en el celular. Revisa el paso a paso para descargarla.

Publicado por CHV Noticias

Tras su entrada en vigencia en regiones extremas de Chile, este 1 de septiembre inicia la implementación de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.

Una de las novedades de esta nueva herramienta es que, quienes la reciban, la tendrán disponible a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular.

Paso a paso para descaragar tu licencia de conducir digital

Para tener la licencia de conducir digital en tu celular, debes descargar la app lanzada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

Esta aplicación stá disponible tanto en Google Play como por App Store.

Esto es sólo necesario si renuevas el documento desde el primero de septiembre en adelante en la RM, no para quienes tengas la licencia vigente.

A través de su sitio web, el organismo detalló los beneficios que tiene la aplicación:

  • El código QR permitirá acceder en línea a información actualizada de un conductor.
  • Los trámites que debes hacer como conductor se realizarán de la misma forma actual, pero apoyados con herramientas tecnológicas modernas en línea.
  • Podrás revisar en todo momento tu calidad de conductor.

¿Quiénes obtienen la licencia de conducir digital?

Si eres conductor y te interesa obtener tu licencia de conducir digital, debes saber que esta será entregada en dos casos puntuales:

  • A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir del 1 de septiembre).
  • A quienes renueven el documento en su plazo regular.

Tal como con las licencias normales, el proceso de obtención del documento será a través de las Direcciones de Tránsito de los municipios.

Ante eso, surge la pregunta: ¿debo acercarme a renovar la licencia? La respuesta es no, no es necesario.

Al igual que ocurre con el carnet de identidad u otros documentos, la licencia que tienes será válida hasta la fecha de vencimiento.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025