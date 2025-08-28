Inicia en septiembre: Así podrás descargar tu licencia de conducir digital en el celular - Chilevisión

La nueva licencia de conducir digital comenzará a regir en septiembre en la región Metropolitana y estará disponible directamente en el celular. Revisa el paso a paso para descargarla.

Tras su entrada en vigencia en regiones extremas de Chile, este 1 de septiembre inicia la implementación de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.

Una de las novedades de esta nueva herramienta es que, quienes la reciban, la tendrán disponible a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular.

Paso a paso para descaragar tu licencia de conducir digital

Para tener la licencia de conducir digital en tu celular, debes descargar la app lanzada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).

Esta aplicación stá disponible tanto en Google Play como por App Store.

Esto es sólo necesario si renuevas el documento desde el primero de septiembre en adelante en la RM, no para quienes tengas la licencia vigente.

A través de su sitio web, el organismo detalló los beneficios que tiene la aplicación:

El código QR permitirá acceder en línea a información actualizada de un conductor.

Los trámites que debes hacer como conductor se realizarán de la misma forma actual, pero apoyados con herramientas tecnológicas modernas en línea.

Podrás revisar en todo momento tu calidad de conductor.

¿Quiénes obtienen la licencia de conducir digital?

Si eres conductor y te interesa obtener tu licencia de conducir digital, debes saber que esta será entregada en dos casos puntuales:

A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir del 1 de septiembre).

(a partir del 1 de septiembre). A quienes renueven el documento en su plazo regular.

Tal como con las licencias normales, el proceso de obtención del documento será a través de las Direcciones de Tránsito de los municipios.

Ante eso, surge la pregunta: ¿debo acercarme a renovar la licencia? La respuesta es no, no es necesario.

Al igual que ocurre con el carnet de identidad u otros documentos, la licencia que tienes será válida hasta la fecha de vencimiento.