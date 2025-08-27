 Licencia de conducir digital en Santiago: Cómo obtener el nuevo documento desde septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 20:04

Licencia de conducir digital en Santiago: Cómo obtener el nuevo documento desde septiembre

Hay que mencionar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.

Publicado por CHV Noticias

El lunes 1 de septiembre inicia en la región Metropolitana la última fase de instauración de la licencia de conducir digital. Hasta la fecha se han entregado alrededor de 120 mil licencias desde enero de este año

Quienes hagan el trámite de obtención o de renovación, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a la versión digital accediendo con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

¿Cómo renovar u obtener la licencia de conducir clase B?

Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.

Para realizar el trámite se requiere lo siguiente:  

        • Licencia de conducir anterior.
        • Presentar cédula de identidad.
        • Rendir examen psicotécnico, reflejo y vista.
        • Licencias profesionales se deberán rendir un examen teórico. 

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir?

La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos:

        • Edad mínima de 18 años (mayores de 17 años pueden solicitarla en situaciones excepcionales).
        • Ser egresado de enseñanza básica.
        • Tener cédula identidad vigente.
        • Presentar certificado de residencia de la comuna en la que se hace el trámite.
        • Aprobar examen psicométrico.
        • Aprobar examen sensométrico.
        • Aprobar examen médica.
        • Aprobar examen teórico y examen práctico. 

Cabe destacar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.

¿Quiénes obtienen la Licencia de Conducir Digital?

Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en sólo dos casos:

        • A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir de este 1 de septiembre)
        • A quienes renueven el documento
Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025