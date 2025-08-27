Licencia de conducir digital en Santiago: Cómo obtener el nuevo documento desde septiembre - Chilevisión

Hay que mencionar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.

El lunes 1 de septiembre inicia en la región Metropolitana la última fase de instauración de la licencia de conducir digital. Hasta la fecha se han entregado alrededor de 120 mil licencias desde enero de este año

Quienes hagan el trámite de obtención o de renovación, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a la versión digital accediendo con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

¿Cómo renovar u obtener la licencia de conducir clase B?

Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.

Para realizar el trámite se requiere lo siguiente:

Licencia de conducir anterior . Presentar cédula de identidad . Rendir examen psicotécnico, reflejo y vista . Licencias profesionales se deberán rendir un examen teórico.



¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir?

La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos:

Edad mínima de 18 años (mayores de 17 años pueden solicitarla en situaciones excepcionales). Ser egresado de enseñanza básica. Tener cédula identidad vigente. Presentar certificado de residencia de la comuna en la que se hace el trámite. Aprobar examen psicométrico. Aprobar examen sensométrico. Aprobar examen médica. Aprobar examen teórico y examen práctico.



Cabe destacar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.

¿Quiénes obtienen la Licencia de Conducir Digital?

Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en sólo dos casos: