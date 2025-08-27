Licencia de conducir digital en Santiago: Cómo obtener el nuevo documento desde septiembre - Chilevisión

Hay que mencionar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.
El lunes 1 de septiembre inicia en la región Metropolitana la última fase de instauración de la licencia de conducir digital. Hasta la fecha se han entregado alrededor de 120 mil licencias desde enero de este año
Quienes hagan el trámite de obtención o de renovación, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a la versión digital accediendo con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.
Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.
Para realizar el trámite se requiere lo siguiente:
La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos:
Cabe destacar que tanto la renovación como la obtención de la licencia de conducir tienen con coste aproximado de entre $30 mil y $50 mil.
Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en sólo dos casos: