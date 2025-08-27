 Comienza en septiembre: Qué conductores pueden obtener la licencia de conducir digital en Santiago - Chilevisión
27/08/2025 15:58

Comienza en septiembre: Qué conductores pueden obtener la licencia de conducir digital en Santiago

Se trata de una innovación tecnológica que se realiza de manera progresiva y que permitirá fortalecer la seguridad vial. Revisa acá si puedes adquirirla.

Publicado por CHV Noticias

Luego de su implementación a mediados de enero en las regiones de Tarapacá y Aysén, este lunes 1 de septiembre inicia en la región Metropolitana la última fase de instauración de la licencia de conducir digital.

A la fecha, precisó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se han entregado alrededor de 120 mil licencias digitales desde el 15 de enero de este año. Además aclaró que el trámite para obtener el documento es exactamente el mismo que antes.

“La única diferencia es que, en vez de entregarle una licencia tradicional, se va a empezar a entregar esta licencia que trae el QR y, al mismo tiempo, se le va a facultar la posibilidad de, a través de la app y por medio de la clave única, bajar la licencia digital en el celular“, subrayó.

¿Quiénes obtienen la Licencia de Conducir Digital?

Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en sólo dos casos:

  • A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir de este 1 de septiembre)
  • A quienes renueven el documento

En esa línea, la licencia digital se obtiene, al igual que ahora, a través de las Direcciones de Tránsito de las municipalidades, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.

Quienes hagan el trámite de obtención o de renovación, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a la versión digital accediendo con su Clave Única, a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

¿Debo acercarme a renovar mi licencia?

No es necesario que vayas a la Dirección de Tránsito de tu actual licencia para solicitar el cambio: Tal como ocurre con los cambios en la cédula de identidad, tu licencia física actual es válida hasta la fecha establecida en cada documento.

Quienes realicen algún trámite asociado a licencia de conducir en las Direcciones de Tránsito, obtendrán la licencia física con el nuevo formato y podrán acceder a su licencia digital, descargando la aplicación en dispositivos móviles iOS y Android, logueándose con su Clave Única.

Los principales beneficios de la licencia digital

      • Permitirá una fiscalización inmediata y más segura mediante el escaneo del QR.
      • Se podrá bloquear la licencia directamente desde la app en caso de robo o extravío.
      • Enviará notificaciones sobre fechas de vencimiento.
      • Entregará acceso a campañas de seguridad vial y permitirá reservar horas en municipios habilitados.
