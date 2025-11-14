AHORA | Comuna de Santiago sufre corte de agua: Revisa área afectada y hora de reposición - Chilevisión

A través de la plataforma de la compañía informaron qué calles está afectando la interrupción del suministro, así como la hora estimada de reposición.

La empresa Aguas Andinas, a cargo del suministro en la zona central del país, comunicó que parte de una comuna de Santiago está experimentando un corte del servicio.

El área afectada corresponde a la comuna de Melipilla.

A través de la plataforma de la compañía informaron qué calles está afectando la interrupción del suministro, así como la hora estimada de reposición.

Corte de agua AHORA en Melipilla: Revisa área afectada y hora de reposición

El corte de agua, que habría comenzado a eso de las 6:30 de la mañana, se debe a una falla de matriz.

Según la compañía, la hora estimada de reposición será este viernes 14 a las 12:30.

Mira acá el mapa: