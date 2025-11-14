 AHORA | Comuna de Santiago sufre corte de agua: Revisa área afectada y hora de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia Es falso que Servel no entregue copias de las actas de escrutinio “Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna Antecedentes claves: La cronología del crimen de la joven Krishna Aguilera Uno se entregó EN VIVO: ¿Quiénes son los dos nuevos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 11:40

AHORA | Comuna de Santiago sufre corte de agua: Revisa área afectada y hora de reposición

A través de la plataforma de la compañía informaron qué calles está afectando la interrupción del suministro, así como la hora estimada de reposición. 

Publicado por CHV Noticias

La empresa Aguas Andinas, a cargo del suministro en la zona central del país, comunicó que parte de una comuna de Santiago está experimentando un corte del servicio.

El área afectada corresponde a la comuna de Melipilla.

A través de la plataforma de la compañía informaron qué calles está afectando la interrupción del suministro, así como la hora estimada de reposición. 

Corte de agua AHORA en Melipilla: Revisa área afectada y hora de reposición

El corte de agua, que habría comenzado a eso de las 6:30 de la mañana, se debe a una falla de matriz.

Según la compañía, la hora estimada de reposición será este viernes 14 a las 12:30.

Mira acá el mapa:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

14/11/2025

Aumenta el monto del Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito y cómo obtenerlo

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

13/11/2025

“Comenzó a modificar...”: Surgen nuevos antecedentes de la demanda de Marite Matus contra Camilo Huerta

La empresaria acusa que dejó de recibir pagos unilateralmente y que Huerta la excluyó de la toma de decisiones respecto del negocio en conjunto, como también denegó su acceso a la información de la empresa.

14/11/2025

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025