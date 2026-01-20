¿Hasta cuándo y qué días puedo utilizar la TNE? Revisa aquí el plazo de validez - Chilevisión

Si eres estudiante de enseñanza básica, media o universitario, conoce los días en los que podrás usar tu tarjeta de tarifa rebajada.

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un beneficio de movilidad, personal e intransferible, para estudiantes de enseñanza básica, media y superior. Con ella se puede acceder a una tarifa rebajada en el transporte público nacional, las 24 horas del día.

Mientras los alumnos nuevos deben realizar el trámite a principios de año, para los antiguos la revalidación suele ser en abril y mayo, dependiendo de la institución educativa.

¿Cuándo y qué días del año puedo utilizar la TNE?

Una vez emitida o revalidada la tarjeta, se puede utilizar sin problema hasta la próxima revalidación. Es decir, la TNE es válida todo el año, las 24 horas del día y en todo Chile, incluso en vacaciones de invierno y verano. Así lo recordó el Gobierno en sus redes sociales.

Si tu derecho no se respeta puedes hacer una denuncia en una página dependiente del Ministerio de Transportes. Para eso, debes ingresar al sitio web y enviar tu solicitud en la sección de Control Ciudadano con tu RUT.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la TNE?

Recuerda que para obtener el beneficio de la TNE debes cumplir los siguientes requisitos:

Alumnos que cursen entre 5° básico y 4° medio de colegios municipales o particulares subvencionados Alumnos de cursen entre 5° básico y 4° medio de colegios particulares pagados que acrediten un ingreso per cápita familiar igual o menor a $352.743 Estudiantes universitarios de carreras de pregrado reconocidas por el Ministerio de Educación (Mineduc) Estudiantes de magíster o doctorado, que cumplan con las condiciones socioecnómicas requeridas



Para resolver otras dudas sobre tu tarjeta, puedes recurrir a una oficina TNE o consultar en los canales en línea de Junaeb.