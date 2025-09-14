 Escolar fue golpeado por chofer de bus en Temuco tras problema con su TNE - Chilevisión
14/09/2025

Escolar fue golpeado por chofer de bus en Temuco tras problema con su TNE

Un estudiante de 16 años fue víctima de una agresión por parte de un chofer de bus en Temuco. El adolescente descendía del bus cuando fue atacado con golpes de pies y puño. Luego, el conductor volvió a subir a la máquina y se retiró del lugar. Al respecto, la víctima explicó que tuvo problemas para marcar su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), por lo que su acompañante se habría ofrecido a pagar su pasaje, causando la molestia del conductor: "Fue impactante, como mamá estaba totalmente desorientada, imagínese hubiese llegado a mayores, el chofer que le pegó a mi hijo hubiese andado trayendo un arma o algo, lo mata", señaló la madre de la víctima. La denuncia fue interpuesta y la investigación está en curso.

