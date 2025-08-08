 Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE - Chilevisión
08/08/2025

Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE

La Confech convocó a una marcha tras el dictamen de la Contraloría General de la República en el que se ratifica una normativa que limita el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) únicamente a viajes con fines académicos. La movilización se desarrolló en paralelo en la región Metropolitana y de Valparaíso. “Es una situación preocupante porque ser estudiante no se basa solamente en ir a la universidad, también hay vida fuera de la universidad. Lo que esperamos es que el decreto pueda ser actualizado”, puntualizó Sofía Ávila, vocera de la Confech.

