Golpe al bolsillo: Bencinas registrarán importante alza a partir de mañana - Chilevisión

El último informe consignó alzas en todos los combustibles medidos, incluidos kerosene y el diésel.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su más reciente informe semanal en el que consigna la subida de precios de casi todos los combustibles.

El informe de la estatal reportó alzas en los valores de las gasolinas de 93 y 97 octanos, el kerosene y el diésel.

El único ítem que no experimentó un aumento fue el GLP de uso particular, pues disminuyó en -16,1 pesos por litro.

El precio de los combustibles a partir del jueves 20 de noviembre

Gasolina de 93 octanos : +13,1 pesos por litro ($/lt)

: +13,1 pesos por litro ($/lt) Gasolina de 97 octanos : +9,5 pesos por litro ($/lt)

: +9,5 pesos por litro ($/lt) Kerosene: +16,1 pesos por litro ($/lt)

+16,1 pesos por litro ($/lt) Diésel: +20,9 pesos por litro ($/lt)

+20,9 pesos por litro ($/lt) GLP de uso particular: -16,1 pesos por litro ($/lt)

Qué determina la variación de valores

En el documento, ENAP puntualizó que "no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno" y que esos precios están determinados por las compañías distribuidoras.

El próximo informe se conocerá la próxima semana, es decir, el miércoles 26 de noviembre.