FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior - Chilevisión

11/10/2025 11:14

FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior

La gratuidad cubre aranceles y matrículas para estudiantes de familias de bajos ingresos. ¿Hasta cuándo se puede postular? Conoce todos los detalles a continuación.

Publicado por Gabriela Valdés

El primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026 ya está disponible.

Este proceso está destinado a jóvenes que deseen ingresar a alguna institución de educación superior el año que viene, que ya estén estudiando, pero no tengan beneficios, o que deseen obtener alguno con más cobertura.

¿Cómo y hasta cuándo se puede postular?

La postulación se realiza exclusivamente en línea a través de www.fuas.cl y estará disponible desde el 1 de octubre hasta el 22 de octubre de 2025.

Es fundamental que los postulantes ingresen información actualizada y revisen cuidadosamente los datos antes de enviarlos.

Los resultados de asignación de beneficios se publicarán el 10 de marzo, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación.

¿Cuáles son los beneficios a los que se puede acceder?

A través del FUAS, los postulantes pueden optar a distintos beneficios estatales, entre ellos:

  • Gratuidad.
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario.
  • Crédito con Garantía Estatal (CAE).
  • Beca Nuevo Milenio (primer año y cursos superiores).
  • Beca Bicentenario (primer año y cursos superiores).
  • Beca Juan Gómez Millas (personas chilenas y extranjeras de primer año o cursos superiores).
  • Beca Excelencia Técnica (primer año).
  • Beca Excelencia Académica (primer año).
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (primer año).
  • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación (primer año).
  • Beca de Articulación (continuidad de estudios).
  • Beca para estudiantes en situación de discapacidad (primer año).
  • Beca Continuidad de Estudios (Universidad del Pacífico, Universidad Iberoamericana y Universidad ARCIS).
  • Beca Vocación de Profesor (estudiantes de licenciatura y pedagogía, y licenciados y profesionales).
  • Beca de Reparación Valech (titulares y traspaso).
