FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior - Chilevisión

La gratuidad cubre aranceles y matrículas para estudiantes de familias de bajos ingresos. ¿Hasta cuándo se puede postular? Conoce todos los detalles a continuación.
El primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026 ya está disponible.
Este proceso está destinado a jóvenes que deseen ingresar a alguna institución de educación superior el año que viene, que ya estén estudiando, pero no tengan beneficios, o que deseen obtener alguno con más cobertura.
La postulación se realiza exclusivamente en línea a través de www.fuas.cl y estará disponible desde el 1 de octubre hasta el 22 de octubre de 2025.
Es fundamental que los postulantes ingresen información actualizada y revisen cuidadosamente los datos antes de enviarlos.
Los resultados de asignación de beneficios se publicarán el 10 de marzo, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación.
A través del FUAS, los postulantes pueden optar a distintos beneficios estatales, entre ellos: