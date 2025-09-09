Estudiantes recibirán hasta $82 mil en septiembre: Este es el requisito y la fecha de pago - Chilevisión

Este bono está destinado a estudiantes de 5º básico a 4º medio y representa un aporte económico importante para las familias. Acá te contamos cómo acceder y cuándo se paga.

El Bono por Logro Escolar es un aporte monetario que entrega el Estado a los jóvenes que cumplan con un requisito y que pertezcan a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio estatal no requiere postulación y se entrega anualmente a los escolares que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio en Chile.

Conoce los requisitos que debes cumplir

Para obtener el Bono por Logro Escolar no se debe postular, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Edad: Ser estudiante menor a 24 años de edad Nivel académico: Estar cursando entre 5° básico y 4° medio Rendimiento académico: Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción. Nivel socioeconómico: Pertenecer al 30% más vulnerable según el RSH. Haber asistido a establecimientos eduacionales reconocidos.



Cuándo y quiénes reciben el Bono Logro Escolar

Según señala el sitio web del Bono Logro Escolar, la fecha de entrega del dinero para los beneficiarios es el próximo viernes 12 de septiembre.

Por otra parte, los montos del Bono Logro Escolar varían según el nivel de rendimiento del alumno.