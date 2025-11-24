 Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el martes y miércoles - Chilevisión
24/11/2025 22:20

Estas son las comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el martes y miércoles

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país, más específicamente en la región Metropolitana. 

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán Vitacura, Lo Barnechea y Macul. 

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro

  • Vitacura: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 26 de noviembre.

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del lunes 24 de noviembre hasta las 03:00 del martes 25 noviembre.

  • Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 01:00 del miércoles 26 de noviembre.

  • Macul: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 26 de noviembre.

