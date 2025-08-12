 Enel informa corte de luz en nueve comunas de Santiago para este miércoles 13: Revisa horarios y sectores - Chilevisión
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
12/08/2025 16:24

Enel informa corte de luz en nueve comunas de Santiago para este miércoles 13: Revisa horarios y sectores

La empresa realizará trabajos en terreno que provocarán las interrupciones de energía, donde en algunos casos se extenderán hasta la madrugada del jueves 14.

La empresa Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de Santiago, anunció cortes programados de luz para este miércoles 13 de agosto. 

¿El motivo? La compañía realizará trabajos en terreno que provocarán las interrupciones de energía.

En total, serán nueve las comunas afectadas: Quilicura, Huechuraba, Independencia, Providencia, San Miguel, Macul, La Florida, La Reina, Las Condes. 

Enel anuncia corte de luz para 9 comunas de Santiago este miércoles 

  • Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

  • Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Independencia: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. 

  • Providencia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Macul: Desde las 23:30 hasta las las 03:30 horas del jueves 14.

  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

  • La Reina: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas. 

  • La Reina: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes: Desde las 15.30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:30 a 16:30 horas. 

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

