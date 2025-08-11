Enel avisa por corte de luz en más de 10 comunas de Santiago este martes 12 - Chilevisión

La compañía anunció interrupciones de suministro por varias horas en la capital. Revisa qué sectores se verán afectados y cuáles son los horarios.

Enel, la compañía encargada de gran parte de la distribución de energía en la región Metropolitana, anunció que habrá corte de luz en Santiago este martes 12 de agosto.

Recordemos que periódicamente la empresa realiza trabajos en distintos sectores de la capital con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Este martes 12 de agosto las comunas afectadas serán Lampa, Las Condes, Ñuñoa, Peñalolén, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, La Florida, La Reina, Renca, Quilicura y Huechuraba.

Corte de luz para Santiago este martes 12 de agosto: Revisa sectores y horarios

Lampa. Martes 12 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa. Martes 12 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Peñalolén. Martes 12 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Martes 12 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú. Martes 12 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Martes 12 de agosto desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

La Reina. Martes 12 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes. Martes 12 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Renca. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba. Martes 12 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

¿Dudas sobre las zonas afectadas? En el sitio web de Enel (clic aquí) puedes consultar por direcciones específicas.