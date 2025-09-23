12 comunas de la RM sufrirán corte de luz este miércoles 24 de septiembre - Chilevisión

Al menos doce sectores de la capital sufrirán interrupciones del suministro de energía, según lo anunciado por Enel.

Enel advirtió que este miércoles 24 de septiembre hará nuevos cortes de luz en la Región Metropolitana.

Según informó la empresa del suministro eléctrico, serán un total de 12 las comunas de la capital que sufrirán interrupciones del servicio.

Acorde a lo señalado por el sitio web de Enel, serán Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, Providencia, Recoleta, Conchalí, Quinta Normal, Maipú y Pudahuel.

Cortes de luz para este miércoles 24 en la RM

Lo Barnechea, desde 11:00 a 17:00 horas

Las Condes, de 1 1:00 a 17:00 horas

La Reina, de 9:30 a 15:30 horas y de 10:30 a 14:30 horas

Peñalolén, de 10:30 a 17:30 horas

La Florida, de 1 1:00 horas a 17:00 horas

La Florida, de 10:00 a 16:00 horas

La Florida, de 10:00 a 14:00 horas

San Joaquín, de 10:00 a 17:00 horas

Providencia, de 00:00 a 03:00 horas

Recoleta, de 00:00 a 03:00 horas

Conchalí, de 1 0:00 a 16:00 horas

Quinta Normal, de 1 5:00 a 17:00 horas

Maipú, de 1 0:00 a 16:00 horas

Pudahuel, de 09:00 a 15:00 horas





