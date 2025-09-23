 12 comunas de la RM sufrirán corte de luz este miércoles 24 de septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio “No van a salir vivos de acá”: La advertencia que lanzó víctima de tubazo con su familia en Cerrillos Conmoción en el Biobío: Actualizan estado de salud de lactante golpeado por su papá en Cañete VIDEO | Con sofisticada tecnología: Así operaba banda que hacía trampa en exámenes de conducir Así funciona la innovadora pastilla chilena para perder peso y conservar masa muscular
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/09/2025 11:23

12 comunas de la RM sufrirán corte de luz este miércoles 24 de septiembre

Al menos doce sectores de la capital sufrirán interrupciones del suministro de energía, según lo anunciado por Enel.

Publicado por CHV Noticias

Enel advirtió que este miércoles 24 de septiembre hará nuevos cortes de luz en la Región Metropolitana.

Según informó la empresa del suministro eléctrico, serán un total de 12 las comunas de la capital que sufrirán interrupciones del servicio.

Acorde a lo señalado por el sitio web de Enel, serán Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, San Joaquín, Providencia, Recoleta, Conchalí, Quinta Normal, Maipú y Pudahuel.

Cortes de luz para este miércoles 24 en la RM

  • Lo Barnechea, desde 11:00 a 17:00 horas

  • Las Condes, de 11:00 a 17:00 horas

  • La Reina, de 9:30 a 15:30 horas y de 10:30 a 14:30 horas

  • Peñalolén, de 10:30 a 17:30 horas

  • La Florida, de 11:00 horas a 17:00 horas

  • La Florida, de 10:00 a 16:00 horas

  • La Florida, de 10:00 a 14:00 horas

  • San Joaquín, de 10:00 a 17:00 horas

  • Providencia, de 00:00 a 03:00 horas

  • Recoleta, de 00:00 a 03:00 horas

  • Conchalí, de 10:00 a 16:00 horas

  • Quinta Normal, de 15:00 a 17:00 horas

  • Maipú, de 10:00 a 16:00 horas

  • Pudahuel, de 09:00 a 15:00 horas



Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden obtener bono de hasta $44.157 en septiembre: Conoce los requisitos y cuándo pagan

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025