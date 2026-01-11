Enel anuncia cortes de luz para diez comunas de la Región Metropolitana este lunes 12 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 12 de enero habrá cortes de luz en once sectores de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las ocho comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, La Cisterna, San Miguel, Santiago, Renca, Maipú, Conchalí y Quilicura.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Lo Barnechea: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Conchalí: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.