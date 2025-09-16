Enel anuncia corte de luz en seis comunas de Santiago este miércoles 17 - Chilevisión

La compañía anunció la interrupción acotada del servicio en algunas comunas de la capital.
Enel, la empresa encargada de la distribución de suministro eléctrico en parte de la zona central del país, anunció corte de luz para algunas comunas de Santiago este miércoles 17 de septiembre.
¿El motivo? Recordemos que estas interrupciones tienen por objetivo hacer un mantenimiento de la infraestructura y así mejorar la calidad del servicio.
En esta oportunidad, el corte de luz será en el inicio de las Fiestas Patrias y afectará a las comunas de Providencia, Peñalolén, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Maipú y La Florida.
¿Dudas con direcciones específicas? En el sitio web de Enel puedes consultar (clic acá) escribiendo tus datos y verificando si sufrirás o no cortes de energía.