Elecciones 2025: La clave que dio el Servel para votar más rápido en tu local de votación - Chilevisión

El Servel entregó un dato clave que será útil para agilizar el proceso de votación en los locales y mesas. Revisa cómo puedes ayudar a acelerar el proceso.

Este domingo 16 de noviembre Chile celebrará las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Durante la jornada, las y los chilenos con derecho a voto deberán acudir a las urnas para escoger al próximo presidente o presidenta de la República, sumado a los representantes en la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado.

Desde el Servel hicieron un llamado a estar informados sobre los datos electorales y también entregaron información clave para agilizar el proceso de votación en los locales y mesas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cómo votar más rápido en las Elecciones 2025?

Para votar más rápido en estas Elecciones 2025 es fundamental conocer el número en que tu nombre aparece en el padrón de mesa (junto al número de mesa) en la que te corresponde ejercer tu voto.

Para agilizar el proceso de votación, una vez que estes en la fila, debes indicarle el número en que apareces en el padrón al vocal de mesa.

De esta forma, podrá ubicarte más rápido en los cuadernillos donde debes firmar y así acelerar el proceso de votación para todos.

Consulta AQUÍ tus datos electorales

Para consultar tus datos electorales pueden ingresar con tu RUT al portal especialmente habilitado por el Servel.

Una vez en el sitio, debes ingresar tu RUT, sin punto y con guion, y posteriormente hacer clic en la opción "consultar".

Con eso se desplegará un menú donde aparece tu circunscripción electoral, comuna, local de votación, mesa y el número en que tu nombre aparece en el padrón electoral.