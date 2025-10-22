 Informan que habrá corte de luz en siete comunas de Santiago este jueves 23 de octubre - Chilevisión
22/10/2025 12:31

Informan que habrá corte de luz en siete comunas de Santiago este jueves 23 de octubre

Los cortes de energía están fijados para sectores de Vitacura, Las Condes, La Reina, La Florida, San Miguel, Cerrillos e Independencia.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa proveedora de energía eléctrica, comunicó que este jueves 23 de octubre habrá corte de luz en distintas comunas de Santiago.

Se trata de las labores habituales que realiza la compañía en terreno, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio eléctrico.

Para este jueves, los cortes de energía están fijados para sectores de Vitacura, Las Condes, La Reina, La Florida, San Miguel, Cerrillos e Independencia.

Corte de luz en siete comunas de Santiago para este jueves 23 de octubre

  • Vitacura. Jueves 23 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 23 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Jueves 23 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 23 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 23 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina. Jueves 23 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Jueves 23 de octubre desde las 09:30 hasta las 14:30 horas.

  • La Florida. Jueves 23 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • San Miguel. Jueves 23 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos. Jueves 23 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Independencia. Jueves 23 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

