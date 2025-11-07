 Informan que habrá corte de luz en 7 comunas de Santiago durante el fin de semana - Chilevisión
07/11/2025 11:03

Informan que habrá corte de luz en 7 comunas de Santiago durante el fin de semana

En la jornada de sábado 8, los cortes serán en Cerrillos, Santiago, Las Condes, Recoleta, Renca, mientras que el domingo 9 ocurrirán en La Florida, Cerrillos y Quilicura.

Enel, empresa a cargo del suministro eléctrico en la zona central, informó que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago durante el fin de semana. 

Estas interrupciones de energía son programadas por la compañía y tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio en la capital.

Sábado 8 de noviembre

  • Cerrillos. Sábado 8 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Santiago. Sábado 8 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Las Condes. Sábado 8 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

  • Las Condes. Sábado 8 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Recoleta. Sábado 8 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Renca. Sábado 8 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Domingo 9 de noviembre

  • La Florida. Domingo 9 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Cerrillos. Domingo 9 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Quilicura. Domingo 9 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

