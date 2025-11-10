 Informan que 10 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este martes 11 de noviembre - Chilevisión
10/11/2025 14:02

Informan que 10 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este martes 11 de noviembre

Enel indicó que la interrupción del suministro ocurrirá en Lo Barnechea, Vitacura, Recoleta, Conchalí, Ñuñoa, La Reina, Maipú, Lo Espejo, San Miguel y La Florida.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro de electricidad en la zona central del país, informó que habrá corte de luz este martes 11 de noviembre en varias comunas de Santiago.

La compañía comunicó el detalle de las interrupciones programadas en la capital, las que se extenderán por varias horas.

El corte de luz para la jornada del 11 de noviembre ocurrirá en las siguientes comunas: Lo Barnechea, Vitacura, Recoleta, Conchalí, Ñuñoa, La Reina, Maipú, Lo Espejo, San Miguel y La Florida.

Informan cuáles serán las comunas afectadas en corte de luz este martes 11 de noviembre en Santiago

  • Lo Barnechea. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Vitacura. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Recoleta. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Conchalí. Martes 11 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Ñuñoa. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • La Reina. Martes 11 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Maipú. Martes 11 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Maipú. Martes 11 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Lo Espejo. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:30 horas. 

  • San Miguel. Martes 11 de noviembre desde las 09:00 hasta las 14:00 horas. 

  • La Florida. Martes 11 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

