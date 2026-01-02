Comenzó a regir el nuevo sueldo mínimo en Chile: ¿A cuánto ascendió el monto? - Chilevisión

Esta nueva alza del sueldo mínimo beneficiará directamente a casi un millón de trabajadores (900 mil), quienes son los que reciben el ingreso básico en el país.

Este 1 de enero de 2026 trae buenas noticias para muchos trabajadores, ya que se reajustó el sueldo mínimo en Chile, que pasó de $529.000 a $539.000.

Según se informó, esta nueva alza del sueldo mínimo beneficiará directamente a casi un millón de trabajadores (900 mil), quienes son los que reciben el ingreso básico en el país.

Cabe señalar que se trata del último aumento del salario mínimo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien asumió su mandato con un sueldo mínimo de $350.000 y comprometió elevarlo por sobre los $500 mil al finalizar su período.

¿Quiénes se verán beneficiados del reajuste del sueldo mínimo?

El aumento del salario mínimo beneficiará a los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 y hasta 65 años de edad, que son cerca de un millón las personas.

Mientras que en el caso de menores de 18 años o mayores de 65, el salario mínimo será de $402.082. Esto responde a que la legislación los considera trabajadores con regímenes especiales, ya sea por protección al empleo juvenil o por tratarse de personas en edad legal de jubilación.