Uno de los colegios más caros de Santiago lanza beca con financiamiento total: Revisa cómo postular - Chilevisión

El programa otorga hasta dos becas anualmente y busca dar la posibilidad de estudiar en Nido a estudiantes de excelencia académica de colegios chilenos públicos o particulares subvencionados.
El Colegio Internacional Nido de Águilas, unos de los más caros de Chile, abrió su convocatoria para postular al programa Nido Scholars, que cubre el 100% de los costos educativos y complementarios.
La beca es financiada por la comunidad del establecimiento y tiene como objetivo dar la posibilidad de estudiar en Nido a estudiantes de excelencia académica de colegios chilenos públicos o particulares subvencionados.
El beneficio cubre la cuota de incorporación, la matrícula anual, la colegiatura, así como gastos adicionales tales como una computadora, calculadora, transporte, alimentación y costos asociados al proceso de postulación a universidades.
Las postulaciones iniciaron el 1 de septiembre y estarán abiertas hasta el 30 de octubre.
Para postular los postulantes deberán completar los siguientes pasos:
Para obtener más información sobre el proceso y los requisitos, ingresa a este link.