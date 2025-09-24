Uno de los colegios más caros de Santiago lanza beca con financiamiento total: Revisa cómo postular - Chilevisión

El programa otorga hasta dos becas anualmente y busca dar la posibilidad de estudiar en Nido a estudiantes de excelencia académica de colegios chilenos públicos o particulares subvencionados.

El Colegio Internacional Nido de Águilas, unos de los más caros de Chile, abrió su convocatoria para postular al programa Nido Scholars, que cubre el 100% de los costos educativos y complementarios.

La beca es financiada por la comunidad del establecimiento y tiene como objetivo dar la posibilidad de estudiar en Nido a estudiantes de excelencia académica de colegios chilenos públicos o particulares subvencionados.

El beneficio cubre la cuota de incorporación, la matrícula anual, la colegiatura, así como gastos adicionales tales como una computadora, calculadora, transporte, alimentación y costos asociados al proceso de postulación a universidades.

Los requisitos para postular

Las postulaciones iniciaron el 1 de septiembre y estarán abiertas hasta el 30 de octubre.

Haber completado 7º básico, 8º básico o 1º medio en diciembre de 2025 en un colegio público o particular subvencionado chileno. Residir en Santiago ; se dará prioridad a los postulantes de Lo Barnechea. Tener un promedio de 6,5 o más por tres años consecutivos en los siguientes cinco ramos: matemáticas, lenguaje y literatura, inglés, ciencias sociales y ciencias. Estar en el 10% de mejor rendimiento de su nivel .



Proceso de postulación