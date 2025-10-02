Bono PAD de Fonasa: Revisa cuáles son sus requisitos y cómo comprarlo online - Chilevisión

El Bono PAD es un aporte que entrega Fonasa a sus afiliados otorgando paquetes de procedimientos médicos y quirúrgicos. A continuación te contamos sus requisitos y cómo comprarlo.
El Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) es un beneficio económico que entrega Fonasa a sus afiliados y respectivas cargas, dirigido a facilitar el acceso a procedimientos de salud con paquetes de prestaciones y atenciones médicas a un precio fijo.
En la misma línea, el Bono PAD contempla paquetes aplicables a servicios de: hospitalización, cirugía, exámenes, medicamentos, e insumos según las necesidades del paciente.
A continuación te detallamos cuáles son sus requisitos y cómo comprar el Bono PAD.
De acuerdo a la información publicada por ChileAtiende, quienes deseen acceder al Bono PAD deben cumplir los siguientes requisitos:
Quienes deseen acceder al Bono PAD deben hacer el trámite a través del sitio web del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) e ingresar al portal con su ClaveÚnica.
Una vez dentro, hay que seguir los pasos que indica el sistema. Para buscar la prestación es posible hacerlo con el RUT de la institución o con el RUT/código de la prestación.
Al finalizar el proceso, el Bono PAD estará disponible para ser descargado e impreso.
Otra alternativa para comprar este bono es acudir presencialmente a una sucursal de Fonasa.