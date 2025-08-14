Bono Fonasa: ¿Cómo y dónde cotizar el precio de una prestación? - Chilevisión

Los usuarios pueden conocer con anticipación el valor del bono o la prestación a la que se quiere acceder, ya sea en la web, sucursales o llamando al número de atención.
Fonsa tiene disponible la MLE o Modalidad de Libre Elección de Fonasa, la que permite que los beneficiarios pueden elegir a sus profesionales y establecimientos de salud.
Los bonos de atención de salud permiten a los usuarios de los tramos B, C y D, incluyendo a sus cargas familiares, acceder a una consulta, examen o procedimiento médico con un prestador privado.
Gracias a esta modalidad se puede conocer con anticipación el valor del bono o la prestación a la que se quiere acceder.
El valor del bono de Fonosa depende del nivel de inscripción del prestador individual (profesional de la salud) o institucional (centro médico o clínica):
Para conocer el valor de un bono de Fonasa solo necesitas el código o nombre de la prestación, y el RUT del prestador.
Puedes hacerlo a través del sitio web de Fonasa, llamando al 600 360 3000 o directo en las sucursales de Fonasa.