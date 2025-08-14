 Bono Fonasa: ¿Cómo y dónde cotizar el precio de una prestación? - Chilevisión
14/08/2025 19:06

Bono Fonasa: ¿Cómo y dónde cotizar el precio de una prestación?

Los usuarios pueden conocer con anticipación el valor del bono o la prestación a la que se quiere acceder, ya sea en la web, sucursales o llamando al número de atención.

Publicado por CHV Noticias

Fonsa tiene disponible la MLE o Modalidad de Libre Elección de Fonasa, la que permite que los beneficiarios pueden elegir a sus profesionales y establecimientos de salud. 

Los bonos de atención de salud permiten a los usuarios de los tramos B, C y D, incluyendo a sus cargas familiares, acceder a una consulta, examen o procedimiento médico con un prestador privado.

Gracias a esta modalidad se puede conocer con anticipación el valor del bono o la prestación a la que se quiere acceder. 

¿Cómo saber el valor de un bono de Fonasa?

El valor del bono de Fonosa depende del nivel de inscripción del prestador individual (profesional de la salud) o institucional (centro médico o clínica):

  • Nivel 1 (más barato)
  • Nivel 2 (intermedio)
  • Nivel 3 (más caro)

Para conocer el valor de un bono de Fonasa solo necesitas el código o nombre de la prestación, y el RUT del prestador.

Puedes hacerlo a través del sitio web de Fonasa, llamando al 600 360 3000 o directo en las sucursales de Fonasa.

Cotiza AQUÍ tu bono de Fonasa

