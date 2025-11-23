 Black Friday regresa con más de 400 marcas e inédita forma de comprar: Esta es la fecha - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reo es intensamente buscado tras fugarse desde cárcel Colina II Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura “Estaba desesperado”: Chileno detenido en EEUU relata cómo fue su paso por las cárceles “Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 17:45

Black Friday regresa con más de 400 marcas e inédita forma de comprar: Esta es la fecha

La Cámara de Comercio de Santiago confirmó los tres días en los que se desarrollara el evento y anunció la integración de una gran novedad con la que los consumidores podrán comprar con mayor facilidad.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo días para que comience el Black Friday 2025 y son miles los consumidores que esperan la llegada de este evento en la antesala de las celebraciones de fin de año. 

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la presencia de más de 460 marcas físicas y más de 20 categorías diferentes de productos y servicios. 

A continuación te detallamos las fechas y todo lo que debes saber sobre el Black Friday 2025. 

Black Friday 2025: Fecha y gran novedad de esta edición 

De acuerdo a lo informado por la CCS, el Black Friday 2025 se desarrollará durante tres días, comenzando el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

En la misma línea, el gremio detalló que el sitio oficial provisto para este año será www.blackfridayccs.cl.

En esta edición, el evento contará con un componente presencial inédito, luego de que se conociera que las tiendas físicas estarán geolocalizadas en el sitio oficial y en la aplicación para celulares, CyberApp.

Con esto, los consumidores podrán comparar precios y localizar las más de 2.000 tiendas físicas a lo largo del país. De igual manera, estará disponible el servicio de envíos a todo Chile en las páginas de las tiendas adheridas. 

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2025?

El evento de ventas en línea dará inicio a la temporada de compras navideñas con imperdibles ofertas y descuentos en cientos de productos como ropa, zapatillas, perfumes, tecnología, juguetería y mucho más. 

También se esperan importantes descuentos y ofertas en viajes y paquetes turísticos de cara a la próxima temporada de verano.  

Algunas de las marcas confirmadas son: Adidas, Nike, Columbia, Puma, Fensa, Euro Inmobiliaria, Cocha, Asics, Booking, Samsung, Energy Club, Santa Isabel, Flixbus, JetSmart, Casa Royal, Easy, Librería Antártica y Pandora.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago parte en enero: Quiénes recibirán compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

"Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija

A solo un mes del nacimiento de Alanna, el exchico reality publicó el video que emocionó a sus seguidores antes de aventurarse en nuevos viajes junto a El Clan.

23/11/2025

“No sé qué haría sin...”: Paola Volpato emocionó en redes sociales con inéditos registros

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un afectuoso saludo de aniversario a su esposo y compartió antiguas fotografías de la relación.

23/11/2025

“Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio

La esposa del teniente Robert Ruiz cuestiona la versión oficial que apunta a un suicidio dentro de la unidad COP de Pailahueque y pide que la investigación pase al Ministerio Público.

23/11/2025