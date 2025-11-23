Black Friday regresa con más de 400 marcas e inédita forma de comprar: Esta es la fecha - Chilevisión

La Cámara de Comercio de Santiago confirmó los tres días en los que se desarrollara el evento y anunció la integración de una gran novedad con la que los consumidores podrán comprar con mayor facilidad.

Restan solo días para que comience el Black Friday 2025 y son miles los consumidores que esperan la llegada de este evento en la antesala de las celebraciones de fin de año.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la presencia de más de 460 marcas físicas y más de 20 categorías diferentes de productos y servicios.

A continuación te detallamos las fechas y todo lo que debes saber sobre el Black Friday 2025.

Black Friday 2025: Fecha y gran novedad de esta edición

De acuerdo a lo informado por la CCS, el Black Friday 2025 se desarrollará durante tres días, comenzando el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

En la misma línea, el gremio detalló que el sitio oficial provisto para este año será www.blackfridayccs.cl.

En esta edición, el evento contará con un componente presencial inédito, luego de que se conociera que las tiendas físicas estarán geolocalizadas en el sitio oficial y en la aplicación para celulares, CyberApp.

Con esto, los consumidores podrán comparar precios y localizar las más de 2.000 tiendas físicas a lo largo del país. De igual manera, estará disponible el servicio de envíos a todo Chile en las páginas de las tiendas adheridas.

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2025?

El evento de ventas en línea dará inicio a la temporada de compras navideñas con imperdibles ofertas y descuentos en cientos de productos como ropa, zapatillas, perfumes, tecnología, juguetería y mucho más.

También se esperan importantes descuentos y ofertas en viajes y paquetes turísticos de cara a la próxima temporada de verano.

Algunas de las marcas confirmadas son: Adidas, Nike, Columbia, Puma, Fensa, Euro Inmobiliaria, Cocha, Asics, Booking, Samsung, Energy Club, Santa Isabel, Flixbus, JetSmart, Casa Royal, Easy, Librería Antártica y Pandora.