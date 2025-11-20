 Grupo de Empresas ofrece más de 1500 puestos laborales por Black Friday - Chilevisión
"Volveremos a empezar": Encuentran con vida a joven que escapó de internación en el Hospital Félix Búlnes
20/11/2025 15:51

Grupo de Empresas ofrece más de 1500 puestos laborales por Black Friday

La demanda de personal aumenta en torno a un 30% durante este evento impulsado por el e-commerce y el retail.

Quedan pocos días para una nueva edición del Black Friday, el evento que reúne miles de ofertas online y que este año se realizará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

Además de ser una de las fechas más esperadas por el comercio, también representa una importante oportunidad laboral para quienes buscan empleo o ingresos adicionales.

En este contexto, el Grupo de Empresas Teamwork, expertos en gestión de personas, reclutamiento y selección, anunció la disponibilidad de más de 1.500 puestos laborales a nivel nacional, destinados principalmente a abastecer la alta demanda operativa que enfrentan las empresas durante estas fechas, especialmente en retail y logística.

Los cargos disponibles se concentran en la cadena de distribución, con vacantes para operarios de bodega, conductores, administrativos logísticos, operarios de producción, operadores de grúa, conductores y maquinistas de logística. 

Los sueldos fluctúan entre $539.000 y $880.000, dependiendo del tipo de jornada y nivel de especialización.

Los interesados pueden postular directamente a través del sitio web www.team-work.cl.

Tabla de Vacantes y Renta

Revisa acá cargos, vacantes y rentas mínimas y máximas:

Administrativos Logísticos 

  • Vacantes: 30.
  • Renta mínima: $619 mil pesos.
  • Renta máxima: $780 mil pesos.

Conductores A4

  • Vacantes: 10.
  • Renta mínima: $800 mil pesos.
  • Renta máxima: $880 mil pesos.

Operarios de Producción

  • Vacantes: 200.
  • Renta mínima: $590 mil pesos.
  • Renta máxima: $600 mil pesos.

Operarios de Bodega

  • Vacantes: 1.200.
  • Renta mínima: $539 mil pesos.
  • Renta máxima: $650 mil pesos.

Operadores de Grúa

  • Vacantes: 50.
  • Renta mínima: $640 mil pesos.
  • Renta máxima: $670 mil pesos.

Apiladores

  • Vacantes: 20.
  • Renta mínima: $640 mil pesos.
  • Renta máxima: $700 mil pesos.

Otra empresa que ofrece vacantes laborales es  Eurofirms Group, multinacional especializada en gestión del talento, que abrió más de mil vacantes temporales en el área de logística, con sueldos que pueden llegar a los $870.000 pesos.

Entre las vacantes disponibles, destacan 1.095 cupos en el área de logística dentro de la Región Metropolitana. De ellos, 700 corresponden a operadores de bodega y picking, con remuneraciones que pueden alcanzar los $750.000 pesos.

Las ofertas incluyen empleos a tiempo completo y parcial, con cargos como operadores de grúa, operarios de carga y descarga, operarios de producción, order picker y operarios de bodega.

Para postular, los interesados deben ingresar al sitio web www.eurofirms.cl, seleccionar la opción "Candidatos" y luego "Ofertas de Empleo", crear su perfil y elegir el cargo al que desean aplicar.

