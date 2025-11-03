Anuncian corte de luz en 8 comunas de Santiago para este martes 4 de noviembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, San Miguel, Lo Espejo, Maipú, La Florida y Lampa.

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, anunció que habrá corte de luz en varias comunas de Santiago.

Se trata de trabajos programados por la empresa, los que se extenderán por varias horas.

Las comunas afectadas serán Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, San Miguel, Lo Espejo, Maipú, La Florida y Lampa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Advierten que habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago

Lo Barnechea. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Espejo. Martes 4 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú. Martes 4 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Martes 4 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.