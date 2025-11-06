Anuncian corte de luz en 6 comunas de Santiago para el viernes 7 de noviembre - Chilevisión

Los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.

Enel, la empresa encargada del suministro de electricidad en la región Metropolitana, informó que habrá corte de luz en distintas comunas de Santiago este viernes 7 de noviembre.

Tal como ocurre periódicamente, estas son interrupciones programadas por la compañía y se extenderán por varias horas en la capital.

En la jornada correspondiente al viernes 7, los cortes de energía ocurrirán en las comunas de Quilicura, Lo Prado, Maipú, Ñuñoa, San Miguel y Cerrillos.

Informan cuáles serán las comunas con corte de luz este viernes 7 de noviembre

Quilicura. Viernes 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado. Viernes 7 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa. Viernes 7 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel. Viernes 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos. Viernes 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú. Viernes 7 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.