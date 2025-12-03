Ya son 90 patologías: Estas son las 3 enfermedades y los 4 nuevos tratamientos que entran al GES - Chilevisión

El Presidente y la ministra de Salud infomaron esta importante noticia que permite al GES ampliar su listado de cobertura a 90 problemas de salud, todo gracias a una inversión adicional de 100 mil millones de pesos anuales.

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer las tres nuevas patologías que se suman al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), una política estatal de salud que tiene como objetivo asegurar acceso, calidad, oportunidad y protección financiera.

El GES garantiza cobertura para distintos exámenes, medicamentos, consultas médicas y hospitalizaciones definidas por ley para 90 enfermedades distintas, organizadas en grupos de prestaciones, denominadas “canastas”.

Las nuevas enfermedades que entran al GES

Se incorporan tres problemas de salud de alta relevancia sanitaria y social:

Cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años (Problema 90): con terapia farmacológica y apoyo psicológico. Aborda el principal factor de riesgo evitable para cáncer y múltiples enfermedades crónicas. Tratamiento tras el alta por cirrosis hepática (Problema 88): es una de las principales causas de muerte que hasta ahora carecía de cobertura GES. Cierra una brecha crítica en continuidad de cuidados. Tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave (Problema 89): es una respuesta directa al aumento de la carga en salud mental infantil y a la necesidad de intervenciones oportunas en cuadros de alto riesgo.



Los nuevos tratamientos cubiertos por el GES

Junto con la incorporación de estas tres enfermedades al GES, se anunció que se mejoran de forma sustantiva las canastas de once problemas de salud ya cubiertos. Entre ellos se cuentan:

Medicamentos de alto costo para fibrosis quística Sensores de monitoreo de glicemia para diabetes tipo 1 Nuevos fármacos renoprotectores para diabetes tipo 2 Detección del VPH para prevenir cáncer de cuello uterino, alineando el GES con tecnologías y tratamientos de última generación

