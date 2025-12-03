Ya son 90 patologías: Estas son las 3 enfermedades y los 4 nuevos tratamientos que entran al GES - Chilevisión

El Presidente y la ministra de Salud infomaron esta importante noticia que permite al GES ampliar su listado de cobertura a 90 problemas de salud, todo gracias a una inversión adicional de 100 mil millones de pesos anuales.
El Presidente Gabriel Boric dio a conocer las tres nuevas patologías que se suman al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), una política estatal de salud que tiene como objetivo asegurar acceso, calidad, oportunidad y protección financiera.
El GES garantiza cobertura para distintos exámenes, medicamentos, consultas médicas y hospitalizaciones definidas por ley para 90 enfermedades distintas, organizadas en grupos de prestaciones, denominadas “canastas”.
Se incorporan tres problemas de salud de alta relevancia sanitaria y social:
Los nuevos tratamientos cubiertos por el GES
Junto con la incorporación de estas tres enfermedades al GES, se anunció que se mejoran de forma sustantiva las canastas de once problemas de salud ya cubiertos. Entre ellos se cuentan:
¡Una mejora en la ampliación de coberturas🤝! El nuevo #decretoGES no solo incorpora tres nuevos problemas de salud sino que también actualiza la canasta de 10 problemas de salud, lo que significa 11 canastas adicionales, incorporando además medicamentos de alto costo, como es el… pic.twitter.com/YdV12rCPuU— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 1, 2025