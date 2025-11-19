Estas son las 5 comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el jueves 20 - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.
La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país.
La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.
Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.
Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro
- Vitacura. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 06:00 del viernes 21 de noviembre.
- La Florida. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.
- San Bernardo. Jueves 20 de noviembre desde las 15:30 hasta las 23:30 horas.
- Melipilla. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.
- Buin. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta la 01:00 del viernes 21 de noviembre.