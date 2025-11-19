 Estas son las 5 comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el jueves 20 - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/11/2025 21:49

Estas son las 5 comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el jueves 20

Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país.

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro

  • Vitacura. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 06:00 del viernes 21 de noviembre.

  • La Florida. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.

  • San Bernardo. Jueves 20 de noviembre desde las 15:30 hasta las 23:30 horas.

  • Melipilla. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.

  • Buin. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta la 01:00 del viernes 21 de noviembre.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025