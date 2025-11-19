Estas son las 5 comunas de la RM que estarán sin agua por corte de suministro el jueves 20 - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país.

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán Vitacura, La Florida, San Bernardo, Melipilla y Buin.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro

Vitacura. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 06:00 del viernes 21 de noviembre.

La Florida. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.

San Bernardo. Jueves 20 de noviembre desde las 15:30 hasta las 23:30 horas.

Melipilla. Desde las 15:00 horas del jueves 20 de noviembre hasta las 03:00 del viernes 21 de noviembre.