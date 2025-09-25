Bonos del Estado para cesantes en septiembre 2025: Consulta con tu RUT si los obtienes - Chilevisión

Los seguros y subsidios son algunas de las ayudas que entrega el Estado a los ciudadano que han perdido sus trabajos y se encuentran cesantes. ¿En qué consisten y cómo revisar si los obtienes? Acá las respuestas.
El Estado entrega diversas ayudas económicas a los ciudadanos que se encuentran sin trabajo, con la finalidad de contar con un apoyo monetario durante el periodo de cesantía.
Para muchos, estos beneficios se vuelven un aporte fundamental en los últimos meses del año. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre entre mayo y julio la tasa de desocupación en Chile se mantuvo en un 8,7%.
A continuación, te detallamos 4 bonos del Estado y cómo puedes realizar su respectiva tramitación: Seguro de Cesantía, Fondo de Cesantía Solidario, Subsidio de Cesantía e Indemnización por término de contrato.
El Seguro de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario son dos de los beneficios que entrega el Estado que puedes tramitar con tu RUT y ClaveÚnica a través de la sucursal virtual de AFC. A continuación, te explicamos cómo solicitar su pago:
Para solicitar y hacer seguimiento del Seguro de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, debes ingresar tu RUT y ClaveÚnica en el sitio web dispuesto por la sucursal virtual de AFC.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás realizar la solicitud de estos bonos y revisar el estado del trámite.
El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Las condiciones, a continuación:
El Fondo de Cesantía Solidario otorga prestaciones por cesantía. Para acceder a esta ayuda, el beneficiario no debe contar con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).
Los requisitos son:
El Subsidio de Cesantía permite a trabajadoras y trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.
Para acceder hay que cumplir con los siguientes requisitos:
Finalmente, otro aporte que puedes recibir es la Indemnización por término de contrato, que actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio.
¿En qué consiste? Se trata de un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador después del séptimo año de relación laboral. Es una opción flexible y simple para recibir la ayuda.