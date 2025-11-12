Estas son las 11 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 13 de noviembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Lampa, Las Condes, Independencia, Ñuñoa, San Joaquín, Cerrillos, San Miguel, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón y La Granja.

Recientemente, Enel anunció cuáles serán las comunas que este jueves 13 de noviembre sufrirán corte de luz en Santiago.

La empresa a cargo del suministro eléctrico informó el detalle de las interrupciones programadas, las que se prolongarán por varias horas.

Estas son las 11 comunas afectadas por corte de luz en Santiago este jueves 13 de noviembre

Lampa. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa. Jueves 13 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

San Joaquín. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerrillos (zona color azul). Jueves 13 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel. Jueves 13 de noviembre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

San Miguel. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Ramón. Jueves 13 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.