 Estas son las 11 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 13 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Más de 40 escolares intoxicados y casi 2 mil evacuados por emanación de gas en La Granja “El que no salta es paco”: Matthei y Kast en picada contra Jara tras cánticos contra Carabineros en cierre de campaña Conocido como el "Cebolla": Quién es el detenido por el crimen de Valentina Alarcón La encuesta que da 33,8% a Kaiser para las presidenciales es apócrifa Condenan a exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/11/2025 13:14

Estas son las 11 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este jueves 13 de noviembre

Las comunas afectadas serán Lampa, Las Condes, Independencia, Ñuñoa, San Joaquín, Cerrillos, San Miguel, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón y La Granja.

Publicado por CHV Noticias

Recientemente, Enel anunció cuáles serán las comunas que este jueves 13 de noviembre sufrirán corte de luz en Santiago.

La empresa a cargo del suministro eléctrico informó el detalle de las interrupciones programadas, las que se prolongarán por varias horas.

Las comunas afectadas serán Lampa, Las Condes, Independencia, Ñuñoa, San Joaquín, Cerrillos, San Miguel, Peñalolén, La Cisterna, San Ramón y La Granja.

Estas son las 11 comunas afectadas por corte de luz en Santiago este jueves 13 de noviembre

  • Lampa. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Las Condes. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Independencia. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 13 de noviembre desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • San Joaquín. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos (zona color azul). Jueves 13 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • San Miguel. Jueves 13 de noviembre desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • San Miguel. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • La Cisterna. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Ramón. Jueves 13 de noviembre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

  • La Granja. Jueves 13 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

Así quedó el rostro de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, tras sufrir brutal agresión

Un grupo de sujetos abordó a la joven, le robó su celular y luego la propinó una golpiza.

12/11/2025

“La pena probable es de presidio perpetuo”: Fiscal revela quién es el autor material del crimen de Valentina Alarcón

Este miércoles, Fiscalía, PDI y el Ministerio de Seguridad Pública realizaron un punto de prensa donde revelaron nuevos antecedentes en la detención del principal sospechoso en el crimen de Valentina Alarcón.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

¡Atención, veranistas! Pronostican retorno del calor con altísimas temperaturas en Santiago

La experta adelantó la llegada de temperaturas veraniegas.

12/11/2025