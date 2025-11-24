Estas son las 11 comunas afectadas por corte de luz este martes 25 de noviembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Vitacura, Conchalí, Las Condes, Lo Prado, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja.

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en parte importante de la zona central del país, informó cuáles serán las comunas afectadas por corte de luz este martes 25 de noviembre.

Se trata de trabajos programados por la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Las interrupciones de suministro serán por varias horas en las zonas determinadas.

Las comunas afectadas serán Vitacura, Conchalí, Las Condes, Lo Prado, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja.

Corte de luz en 11 comunas de Santiago: Revisa zonas afectadas y horarios

Vitacura. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes. Martes 25 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Lo Prado. Martes 25 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Vitacura. Martes 25 de noviembre desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

Ñuñoa. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Peñalolén. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Maipú. Martes 25 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú. Martes 25 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.