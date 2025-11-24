 Estas son las 11 comunas afectadas por corte de luz este martes 25 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Radiografía a los ataques de motochorros: Estos son los lugares y horarios en que más se cometen robos Prisión preventiva para médico detenido por agresión en Iquique: Revelan que tenía denuncias por VIF y maltrato “Venía más atrás”: Sigue intensa búsqueda de pescador desaparecido tras naufragio Del teatro y la música a protagonizar la campaña de José Antonio Kast: ¿Quién es Mara Sedini? Caso “Muñeca Bielorrusa”: Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de los tres detenidos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 23:18

Estas son las 11 comunas afectadas por corte de luz este martes 25 de noviembre

Las comunas afectadas serán Vitacura, Conchalí, Las Condes, Lo Prado, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja.

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía encargada del suministro eléctrico en parte importante de la zona central del país, informó cuáles serán las comunas afectadas por corte de luz este martes 25 de noviembre.  

Se trata de trabajos programados por la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Las interrupciones de suministro serán por varias horas en las zonas determinadas.

Las comunas afectadas serán Vitacura, Conchalí, Las Condes, Lo Prado, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja.

Corte de luz en 11 comunas de Santiago: Revisa zonas afectadas y horarios

  • Vitacura. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Conchalí. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes. Martes 25 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Lo Prado. Martes 25 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Quinta Normal. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

  • Vitacura. Martes 25 de noviembre desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

  • Ñuñoa. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Ñuñoa. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén. Martes 25 de noviembre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Maipú. Martes 25 de noviembre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda. Martes 25 de noviembre desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Maipú. Martes 25 de noviembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Martes 25 de noviembre desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Granja. Martes 25 de noviembre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025