“Yo cuando vi esa silla...”: Danilo21 sufrió feroz caída y sacó carcajadas en redes sociales - Chilevisión

El comunicador estaba grabando un nuevo capítulo de su podcast cuando ocurrieron los hechos y agregó una serie de efectos especiales que terminaron por cautivar al público.

Danilo21 sufrió una feroz caída durante la grabación del último capítulo de su podcast y causó revuelo tras subir el extracto en redes sociales.

El comunicador estrenó la segunda temporada de "Juzgamos y Nos Funamos", cuya invitada fue Jennifer Galvarini, también conocida como "Pincoya", con quien bromeó respecto del accidente.

¿Qué pasó con Danilo21?

En el capítulo, se ve a Danilo muy tenso mirando hacia la cámara, mientras Pincoya explicaba su dinámica de interacción con internautas en las redes sociales, cuando la silla simplemente cedió.

"¡Ay! Chico ¡Ay!", gritó Pincoya, quien luego agregó: "Esto no va a salir" y Danilo agregó una serie de efectos especiales dentro del clip, lo que sacó carcajadas entre sus seguidores.

Acto seguido, el comunicador bromeó: "Gente me caí, me torció la Pinco, menos mal que yo tengo su buen tambembe".

En esa misma línea y dentro de la misma dinámica de bromas, Danilo hizo alusión a los dones de "bruja" que Pincoya mencionó dentro de Gran Hermano: "Pinco, nosotros ya nos habiamos amigado como para que tú me hagas esas macumbas".

Finalmente, el comunicador admitió: "Yo vi hace rato como que la cosa no daba, yo cuando vi esa silla dije: 'Me tienen mucha fe como para ponerme esa silla' porque era una silla rara" y el clip se viralizó rápidamente en redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram: