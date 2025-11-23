 “Un paso al costado”: Viviana Flores reaparece y revela detalles de su vida lejos de la TV - Chilevisión
23/11/2025 14:54

“Un paso al costado”: Viviana Flores reaparece y revela detalles de su vida lejos de la TV

Tras años fuera de la pantalla, la exchica reality contó cómo cambió su vida: Dejó su trabajo como geógrafa, se mudó a Santo Domingo y hoy se dedica al rescate de animales junto a su pareja.

Viviana Flores habló sobre su vida actual luego de alejarse de la televisión hace unos años.

La geógrafa apareció por primera vez en televisión imitando a Justin Bieber en el programa Mi Nombre Es, sin embargo, su boom mediático llegó en 2012 cuando compitió en Mundos Opuestos, ganando el reality show.

"Rescatamos animales"

Viviana conversó con Página 7, donde detalló su presente alejada de las luces y los reflectores.

La exchica reality partió indicando: "Estudié Geografía, pero hace un tiempo decidí dar un paso al costado y desvincularme en la empresa en la que estaba. Esto, con la idea de poder buscar opciones laborales, por así decirlo, en el sector en el que estoy".

Actualmente, Flores vive en Santo Domingo, en la región de Valparaíso, donde se dedica a: "Rescatamos animales (gatos, perros, gallinas, etc.) y a quienes no logramos encontrarles un hogar, se quedan con nosotras. Actualmente, tenemos más de 20 (que se han ido quedando). Todo lo hacemos de forma independiente junto a mi novia".

"Esto me permitió tener tiempo de realizar distintos tipos de proyectos personales, en diferentes áreas. Sobre todo conectado a lo que son nuestros animales, el espacio en el que estamos viviendo y en la mantención del espacio", continuó la joven.

Viviana finalizó señalando: "En eso me encuentro en la actualidad, a la espera de un espacio laboral en el cual pueda conectar directamente con el lugar en el que estoy".

