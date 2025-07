¿Qué fue de Viviana Flores? La exchica reality y doble de Justin Bieber que se alejó de la TV - Chilevisión

Debutó en TV como doble de Justin Bieber, ganó un reality show y después se alejó de la pantalla chica. ¿Qué pasó con Viviana Flores? Así luce en la actualidad.

Viviana Flores es una de las ganadoras más recordadas de la historia de los reality shows en Chile. Con su sencilla personalidad y habilidades físicas, conquistó al público en sus casas. Sin embargo, hoy se mantiene totalmente alejada de la televisión.

Poco tiempo después de cumplir 19 años, Flores debutó en la TV tras participar en el programa Mi Nombre Es, donde imitó al cantante sensación del momento: Justin Bieber.

Sin embargo, su explosión mediática llegó en 2012 cuando compitió en el reality show Mundos Opuestos. Entre famosos y desconocidos, la joven logró imponerse y llevarse el premio principal junto a Sebastián Roca.

Incluso, Viviana causó sensación al celebrar su victoria con un emotivo beso con su pareja, hecho por el que fue hasta portada de Las Últimas Noticias al día siguiente.

Viviana Flores en el pasado (Agencia Uno)

En una entrevista con Canal 13, recordó el impacto de este momento para personas de la comunidad LGBTQ+.

“No puedo negar que muchas personas me han hablado de ese momento en particular, que por ese beso se han descubierto. Siento que si esa acción pudo ayudar, aunque sea con un granito de arena para que un hogar súper heteronormado u homofóbico haya podido vivir ese momento y quizás generar un clic en quien lo vivió, para mí es clave”, afirmó.

Después de su experiencia en el mencionado reality, Flores participó en el programa Salta Si Puedes de Chilevisión, donde no logró avanzar en la competencia. Desde entonces, se alejó de la pantalla chica.

El presente de Viviana Flores

La exdoble de Justin Bieber se enfocó en los estudios y entró a estudiar la carrera de Geografía en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, egresando en el año 2021.

“Al salir de la TV estudié Geografía, creo que es una de las decisiones más acertadas que he tenido porque me permitió abrirme a mundos completamente diferentes. Me apasiona mucho la naturaleza, guarda relación con lo que estudié, y la fotografía", indicó en una entrevista con 13E.

“Entré muy pequeña a la TV y mi proceso de adultez lo estoy viviendo actualmente, donde vivo independientemente con mis animales rescatados y juntos y juntas hemos encontrado un hogar”, agregó en esa oportunidad.

A través de su cuenta de Instagram, Viviana muestra parte de su vida actual y un look totalmente distinto al que conocimos hace más de 10 años.

En abril de 2025, respondió a una seguidora que le preguntó sobre un eventual regreso a los reality shows. "Sería bacán, pero nada concreto por el momento", sinceró.

Viviana Flores en la actualidad:

Viviana Flores (2021)

Viviana Flores (2022)