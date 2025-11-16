“Me siento como en Chile”: Yuhui Lee causó furor tras votar en China para las Elecciones 2025 - Chilevisión

El ex chico reality se encuentra en Shanghái, donde vive su familia, pero igual quiso ser parte del proceso electoral chileno.

Este domingo Yuhui Lee participó en las elecciones presidenciales de Chile, esta vez desde su país natal, China.

A través de Instagram, el exchico reality publicó un video de su llegada al local de votación ubicado en el Consulado General de Chile en Shanghái, donde causó furor entre los vocales de mesa y asistentes.

"Fui a votar y me reconocieron, me siento como en Chile. ¡Viva Chile!", escribió el cocinero sobre el video.

En la descripción del post, Lee agregó: "Saludos chiquillos, un día importante. Un chino que vive en Chile y vota por Chile, pero en China".

Este gesto del exGran Hermano sorprendió a sus seguidores, quienes lo felicitaron por ser parte de este proceso electoral.

"Me alegro que puedas votar", "eres muy querido y qué bueno que puedas cumplir con el deber cívico" y "Yuhui para presidente", fueron parte de las reacciones.