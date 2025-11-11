 “Cuando la gente me funa...”: Yuhui respondió a críticas por polémico video de tradicional comida en China - Chilevisión
11/11/2025 23:35

“Cuando la gente me funa...”: Yuhui respondió a críticas por polémico video de tradicional comida en China

El influencer se encuentra en China visitando a su abuela y en ese contexto mostró el proceso explícito sobre cómo se faena y cocina una tortuga de caparazón blanco.

Publicado por CHV Noticias

Este martes Yuhui Lee causó revuelo en redes sociales, tras contestar irónicamente a los comentarios que recibió por haber publicado un video en donde muestra el proceso completo sobre cómo se cocina una tortuga de caparazón blando.

El influencer se encuentra en China de viaje, donde visitó a su tía y abuela quienes se encargaron de preparar el plato, pero también de faenar al animal, mientras que Yuhui mostró todo el proceso, explícitamente.

¿Qué pasó con Yuhui?

"Chiquillos. ¿conocen este tipo de tortuga que se puede comer? Primera vez que lo pruebo ¡Está rico! Es muy común en China porque tiene muchos nutrientes, cuando la gente necesita recuperarse comen mucho este alimento. Es bueno y está bien", explicó Yuhui en su cuenta de Instagram.

Al respecto, el video se llenó de comentarios entre personas que no estaban de acuerdo con que se maten animales para el consumo humano y aquellos que argumentaban una "doble moral" dado que las tortugas son animales de compañía en Chile, pero no en China.

Luego, Yuhui publicó una fotografía en un puesto de venta de carne y señaló: "Cuando la gente me funa por comer una tortuga, ahora solo puedo comer carne".

Luego agregó: "Ustedes ya saben que me han dejado muchos comentarios negativos, yo entiendo, no pasa nada (pero algunos muy feos) Aprovechan de decirme cosas feas".

Finalmente, el influencer preguntó si sus seguidores querían que siguiera mostrando aspectos especiales de China y el 91% de las personas votó que sí.

