“Quiero el dato”: Vivi Kreutzberger impactó con cambio de look para su cumpleaños N° 60 - Chilevisión

Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Acusó dichos "racistas y xenófobos": Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa "La dictadura nos quitó a muchos": Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado
11/09/2025 16:10

“Quiero el dato”: Vivi Kreutzberger impactó con cambio de look para su cumpleaños N° 60

A través de Instagram, la recordada animadora de TV se llenó de comentarios tras compartir el "antes y después" de su imagen.

Publicado por CHV Noticias

Vivi Kreutzberger desató una ola de comentarios en redes sociales, luego de mostrar un impactante cambio de look para su cumpleaños número 60.

El pasado 28 de agosto, la recordada animadora de televisión celebró seis décadas de vida con una megafiesta a la que asistieron varias figuras del espectáculo, entre ellos su padre, Mario Kreutzberger (Don Francisco).

A través de un video en Instagram, Bárbara Díaz Sacco, persona que estuvo a cargo de su maquillaje ese día, mostró el "antes y el después" de la comunicadora.

"La máxima @vivikreutzberger cumplió 60 años y tuve el placer de volver a maquillarla. Muchas felicidades querida Vivi!!! Me encantó reencontrarme contigo", escribió la maquilladora.

El registro fue compartido por la hija de Don Francisco, generando diversas reacciones de sus seguidoras. "Su color de ojos es maravilloso", "la Vivi es bella con o sin maquillaje", "quiero el dato" y "la magia del maquillaje", fueron algunos comentarios.

La megafiesta de cumpleaños de Vivi Kreutzberger

A fines de agosto, la expresentadora de TV festejó sus 60 años de vida con una masiva fiesta que contó con la presencia de algunos famosos.

Myriam Hernández, Daniel Valenzuela, Daniela Nicolás, César Campos, Peka Parra, Jenny Cavallo y, por supuesto, Don Francisco, fueron parte de la celebración.

Durante el evento, la cumpleañera se lució con un musical al estilo Mamma Mía!, protagonizado por ella, Daniela Nicolás y la cantante Andrea Tessa.

"Muy agradecida de haber podido celebrar con tanto cariño", expresó Vivi en una reciente publicación en Instagram.

Mira el video acá:

Publicidad

