¿Qué fue de Vivi Kreutzberger? La recordada animadora cumplió 60 años y así luce ahora alejada de la TV - Chilevisión

La comunicadora fue uno de los rostros más destacadas de la década de los 2000. Sin embargo, hoy se mantiene enfocada en su familia sin la intención de volver a la televisión.

Vivi Kreutzberger fue una de las animadoras más destacadas de los '90 y primera década del 2000. Sin embargo, en la actualidad, se mantiene alejada de la televisión tras un fugaz (y aplaudido) retorno en 2021.

La comunicadora empezó su camino en la TV cuando se encargó de las relaciones públicas de un restaurante temático de su padre, Mario Kreutzberger (Don Francisco). En 1999, debutó como conductora estable con un pequeño segmento en Sábado Gigante.

Luego, se consolidó como presentadora en la versión nacional del histórico programa que, desde 1992, se producía íntegramente en Miami.

En 2003 estrenó Gigantes con Vivi, un espacio estelar donde entrevistaba a figuras del espectáculo y la política. También condujo formatos populares como Festival de Vivi del Mar y Cantando por un sueño, lo que la posicionó como una de las animadoras más destacadas de la televisión chilena.

En 2010 dejó Canal 13 tras una década de trayectoria para unirse a Mega mediante su productora. Allí condujo el programa Identity y revivió su programa estelar. Pero, en 2012 decidió retirarse de las pantallas para centrarse en su familia.

Luego, se mudó a Londres junto a su esposo Robert Wilkins y su familia, para una vida más tranquila. En 2021, reveló haber enfrentado un cáncer de tiroides, tratamiento que incluyó cirugía y terapia con yodo radiactivo.

Ese mismo año volvió a Chile y fue fichada por el canal TV+ para su gran regreso televisivo: Más Vivi que nunca. A pesar de que el programa obtuvo un buen recibimiento, fue cancelado abruptamente en diciembre de 2022.

El presente de Vivi Kreutzberger

Desde su salida del programa, Vivi ha estado activa principalmente en redes sociales, apoyando pymes y manteniendo su vínculo con la audiencia.

Ha rechazado la idea de volver a la televisión sin un proyecto que aporte positividad y entretención verdadera.

A través de Instagram, la comunicadora muestra con orgullo los diferentes logros de sus hijos.

Por ejemplo, en 2022 celebró el matrimonio de su hija Nicole Numhauser con su pareja Stephanie Bruce; en 2023 anunció que su hija Yael se convirtió en madre por primera vez y de gemelas.

El pasado fin de semana, Kreutzberger festejó con todo su cumpleaños número 60, al que asistieron figuras del espectáculo como: Myriam Hernández, Daniel Valenzuela, Daniela Nicolás, César Campos, Peka Parra y Jenny Cavallo, entre otras.

Además, la hija de Don Francisco se lució con un musical al estilo Mamma Mía!, protagonizado por ella, Daniela Nicolás y la cantante Andrea Tessa.

Así luce Vivi en la actualidad: