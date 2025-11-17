 VIDEO | El mágico momento que vivió Leonor Varela a 7 años de la muerte de su hijo - Chilevisión
17/11/2025 10:14

“Nos encontraste”: Leonor Varela compartió “mágico” momento que vivió a 7 años de la muerte de su hijo

A través de Instagram, la actriz publicó un video que resume un viaje que hizo junto a su familia por esta fecha especial. "7 años desde tu vuelo", señaló.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se cumplieron 7 años del fallecimiento de Matteo, hijo de Leonor Varela. A través de redes sociales, la actriz conmemoró este día con un emotivo registro.

Varela publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que resume un reciente viaje que hizo junto a su familia, incluyendo a su exesposo Lucas Akoskin.

Leonor Varela conmemoró 7 años de la partida de su hijo

En las imágenes, se observa el mágico momento que vivieron cuando iban camino a la playa y justo se generó un arcoíris.

"Te fuimos a buscar al mar como siempre, pero nos encontraste en el tren de camino", escribió Leonor.

"Matteo precioso, seguir vivo en los corazones de quienes te amamos, es la mejor forma de inmortalidad. 7 años desde tu vuelo, sigues iluminando nuestras vidas con tu luz, hijo hermoso", agregó.

En entrevista con el medio Página 7, la actriz explicó por qué el recuerdo de su hijo tomará este año un especial significado.

Este año es especial, porque son siete años, y él vivió seis años, entonces es la primera vez que se cumple más tiempo desde que él no está, del que él estuvo. Y eso igual me genera cosas”, contó.

Asimismo, indicó que "es una fecha difícil para mí. Siempre tengo mucha aprehensión por esta fecha, porque no sé lo que va a pasar: a veces tengo pena, estoy bien, me deprimo, me pasa de todo".

Cabe recordar que el deceso del pequeño Matteo se produjo en 2018 producto de Leucodistrofia, una enfermedad genética degenerativa que fue diagnosticada pocos meses después de su nacimiento.

