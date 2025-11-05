VIDEO | ¡Invitado de lujo! Daddy Yankee arrasa en la nueva BZRP Music Sessions de Bizarrap - Chilevisión

Después de 10 meses, el productor argentino volvió con sus famosas sesiones, esta vez con el "Big Boss" como invitado.

El productor argentino Bizarrap regresó con sus famosas BZRP Music Sessions y decidió hacerlo con un invitado de lujo: Daddy Yankee.

El trasandino acabó con la sequía de lanzamientos después de 10 meses junto al "Big Boss" del género urbano.

El puertorriqueño dejó en pausa su actual incursión en la música cristiana para recordar viejos tiempos de reggaetón old-school.

A sólo dos horas del estreno, el videoclip ya está alcanzando el medio millón de visualizaciones y acumula miles de comentarios de fanáticos.

"Me hizo revivir una nostalgia", "solo los del flow eterno hacen esto", "Daddy Yankee no volvió, nos recordó quién manda" y "valió la pena la espera", fueron parte de las reacciones en YouTube.