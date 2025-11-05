 VIDEO | ¡Invitado de lujo! Daddy Yankee arrasa en la nueva BZRP Music Sessions de Bizarrap - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió “La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 22:06

VIDEO | ¡Invitado de lujo! Daddy Yankee arrasa en la nueva BZRP Music Sessions de Bizarrap

Después de 10 meses, el productor argentino volvió con sus famosas sesiones, esta vez con el "Big Boss" como invitado.

Publicado por CHV Noticias

El productor argentino Bizarrap regresó con sus famosas BZRP Music Sessions y decidió hacerlo con un invitado de lujo: Daddy Yankee.

El trasandino acabó con la sequía de lanzamientos después de 10 meses junto al "Big Boss" del género urbano.

El puertorriqueño dejó en pausa su actual incursión en la música cristiana para recordar viejos tiempos de reggaetón old-school.

A sólo dos horas del estreno, el videoclip ya está alcanzando el medio millón de visualizaciones y acumula miles de comentarios de fanáticos.

"Me hizo revivir una nostalgia", "solo los del flow eterno hacen esto", "Daddy Yankee no volvió, nos recordó quién manda" y "valió la pena la espera", fueron parte de las reacciones en YouTube.

Mira el video acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025