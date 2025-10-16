 Daddy Yankee y su nuevo disco: Qué se sabe del evento gratuito del cantante en la Quinta Vergara - Chilevisión
Minuto a minuto
Con 4 tripulantes a bordo: FACh informa que se perdió contacto con aeronave institucional en Aysén Senapred realizó llamado a evacuar el sector de Combarbalá por incendio forestal No podrá ser candidato a diputado: Tricel rechazó recurso de reposición de Daniel Jadue Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz Detienen a mujer vinculada al principal sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 17:35

Daddy Yankee y su nuevo disco: Qué se sabe del evento gratuito del cantante en la Quinta Vergara

El artista puertorriqueño, retirado de los escenarios desde el 2023, participará en un evento evangélico en Viña del Mar donde entregará un mensaje de fe para el mundo cristiano.

Publicado por CHV Noticias

Pese a que se retiró de los escenarios el año 2023, Daddy Yankee volverá a pisar un escenario en Chile el próximo 9 de noviembre en un espectáculo gratuito en la Quinta Vergara.

Bajo su nombre verdadero, Raymond Ayala, el exitoso reguetonero participará en la Fiesta de la Familia, un evento evangélico que tendrá lugar en Viña del Mar en las próximas semanas y donde expondrá un mensaje de fe y esperanza de la doctrina que profesa.

Show de Daddy Yankee en Chile y nuevo álbum

La presencia del astro puertorriqueño en Chile se da en el contexto del estreno de su nuevo álbum religioso "Lamento en Baile", del que ya se conoce un single que lo compondrá.

Uno de los éxitos es El Toque, una canción liberada hace menos de un día y que su letra tiene un enfoque religioso y apegado a la fe del artista de 49 años.

Ahora, en la segunda semana de noviembre, el cantante latino marcará presencia en el evento realizado por la Fundación Valparaíso Evangélico y que se especula que atraerá a miles de personas al recinto más importante de la Quinta Región.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

16/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025