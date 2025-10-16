Daddy Yankee y su nuevo disco: Qué se sabe del evento gratuito del cantante en la Quinta Vergara - Chilevisión

El artista puertorriqueño, retirado de los escenarios desde el 2023, participará en un evento evangélico en Viña del Mar donde entregará un mensaje de fe para el mundo cristiano.

Pese a que se retiró de los escenarios el año 2023, Daddy Yankee volverá a pisar un escenario en Chile el próximo 9 de noviembre en un espectáculo gratuito en la Quinta Vergara.

Bajo su nombre verdadero, Raymond Ayala, el exitoso reguetonero participará en la Fiesta de la Familia, un evento evangélico que tendrá lugar en Viña del Mar en las próximas semanas y donde expondrá un mensaje de fe y esperanza de la doctrina que profesa.

Show de Daddy Yankee en Chile y nuevo álbum

La presencia del astro puertorriqueño en Chile se da en el contexto del estreno de su nuevo álbum religioso "Lamento en Baile", del que ya se conoce un single que lo compondrá.

Uno de los éxitos es El Toque, una canción liberada hace menos de un día y que su letra tiene un enfoque religioso y apegado a la fe del artista de 49 años.

Ahora, en la segunda semana de noviembre, el cantante latino marcará presencia en el evento realizado por la Fundación Valparaíso Evangélico y que se especula que atraerá a miles de personas al recinto más importante de la Quinta Región.