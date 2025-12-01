Eduardo Sáez contrajo matrimonio con su pareja: Rostros de CHV compartieron registros de la boda - Chilevisión

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, contrajo matrimonio este fin de semana con su pareja Angie Abarca.

Sáez compartió registros de la celebración, a la que asistieron compañeros de canal como Roberto Cox, Karina Álvarez y Allison Göhler.

En la reciente edición de CHV Noticias AM, los conductores y la meteoróloga entregaron detalles de la fiesta.

"Un besito grande a los novios, a Angie y a Eduardo, de verdad nos regalaron una noche hermosa, mágica y entretenida", afirmó Göhler. "Tuvo muchas sorpresas el matrimonio", agregó Cox.

El matrimonio de Eduardo Sáez y Angie Abarca

A través de Instagram, la ahora esposa de Eduardo Sáez compartió románticas imágenes del día del matrimonio.

"Mr & Mrs. 29.Nov.2025", escribió Angie, generando varias reacciones, entre ellas la de la meteoróloga Michelle Adam, quien escribió: "Qué lindo ha sido verte tan feliz estos años. Que se les multipliquen".

Recordemos que en un capítulo de La Divina Comida, emitido en 2022, Sáez presentó a su pareja por primera vez, a quien conoció por redes sociales.

Según contaron, ella dio el primer paso de responderle una historia en Instagram y desde entonces no se soltaron más. "Era mi amor platónico", afirmó Angie en esa oportunidad.