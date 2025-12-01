 Eduardo Sáez contrajo matrimonio con su pareja: Rostros de CHV compartieron registros de la boda - Chilevisión
Minuto a minuto
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
01/12/2025 09:43

Eduardo Sáez contrajo matrimonio con su pareja: Rostros de CHV compartieron registros de la boda

El meteorólogo de Chilevisión se casó el sábado 29 de noviembre con su pareja, Angelina Abarca. Compañeros como Roberto Cox, Karina Álvarez y Allison Göhler comentaron la celebración.

Publicado por CHV Noticias

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, contrajo matrimonio este fin de semana con su pareja Angie Abarca.

Sáez compartió registros de la celebración, a la que asistieron compañeros de canal como Roberto Cox, Karina Álvarez y Allison Göhler.

En la reciente edición de CHV Noticias AM, los conductores y la meteoróloga entregaron detalles de la fiesta.

"Un besito grande a los novios, a Angie y a Eduardo, de verdad nos regalaron una noche hermosa, mágica y entretenida", afirmó Göhler. "Tuvo muchas sorpresas el matrimonio", agregó Cox.

El matrimonio de Eduardo Sáez y Angie Abarca

A través de Instagram, la ahora esposa de Eduardo Sáez compartió románticas imágenes del día del matrimonio.

"Mr & Mrs. 29.Nov.2025", escribió Angie, generando varias reacciones, entre ellas la de la meteoróloga Michelle Adam, quien escribió: "Qué lindo ha sido verte tan feliz estos años. Que se les multipliquen".

Recordemos que en un capítulo de La Divina Comida, emitido en 2022, Sáez presentó a su pareja por primera vez, a quien conoció por redes sociales.

Según contaron, ella dio el primer paso de responderle una historia en Instagram y desde entonces no se soltaron más. "Era mi amor platónico", afirmó Angie en esa oportunidad.

Revisa imágenes acá:

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025
Publicidad