VIDEO | Daniela Aránguiz respondió a rumor de romance con Marcelo Barticciotto: “Estoy impactada” - Chilevisión

Daniela Aránguiz salió al paso de los rumores y descartó un supuesto coqueteo con el ex futbolista Marcelo Barticciotto.

En el reciente capítulo de Primer Plano, se habló del posible vínculo amoroso entre Aránguiz y el histórico ídolo de Colo Colo. Sin embargo, ella misma lo negó a través de sus redes sociales.

"Estoy impactada. Chiquillos, se los requetecontra juro por Dios que me está mirando, que yo a ese caballero en mi vida lo he visto", partió diciendo en sus historias de Instagram.

Asimismo, la ex Mekano aseguró que "ni siquiera lo he visto en persona, no lo conozco, pobre de él también que te involucren con alguien que no tiene nada que ver contigo. No lo conozco".

"Afirman 'tendría su corazón ocupado' y ni conozco al señor, imagínense", agregó la ex esposa de Jorge Valdivia en un video.

