“Nosotros...”: Antonella Ríos reacciona a foto de Marcelo Barticciotto con misteriosa mujer en concierto - Chilevisión

La actriz respondió a un registro del exfutbolista con su supuesta nueva pareja y detalló cómo era su rutina con él cuando estaban juntos.

El bullado quiebre entre Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto sumó un nuevo episodio recientemente, luego que se revelaran fotos de una supuesta nueva conquista del exjugador.

En el programa Que te lo digo, en el que Ríos es panelista, el periodista Sergio Rojas desclasificó fotografías del comentarista deportivo en un concierto, acompañado de una misteriosa mujer.

En medio de las especulaciones sobre si se trataba de la nueva pareja del exfutbolista, el comunicador indagó y le preguntó a la actriz si conocía su identidad y más detalles.

"No la conozco, nunca la he visto. No sé quién es. Nunca la he visto", contestó Antonella Ríos, sin poder esconder su curiosidad sobre el registro.

Más allá de la eventual relación amorosa que dejó en evidencia la foto, lo que llamó la atención de Rojas fue que Barticciotto se dejara ver en público con la persona, algo distinto a lo que ocurrió con la fallida relación anterior.

"Está en una actitud que jamás hizo contigo (...) La única vez que salieron quedó la cag...", agregó el periodista, rememorando la encerrona que sufrieron ambos y que anticipó el quiebre entre ambos.

Allí, Ríos confirmó que con él "no salía nunca" y, de paso, detalló la rutina que tenían cuando estaban juntos: "Estar ahí no más, en el domicilio. Nosotros puro domicilio, pizza a domicilio, nada más po'".