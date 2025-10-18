 VIRAL | Brasileña impactada con sorpresiva diferencia de seguridad en bancos chilenos - Chilevisión
18/10/2025 10:07

VIRAL | Brasileña impactada con sorpresiva diferencia de seguridad en bancos chilenos

La joven se sorprendió al notar que los bancos chilenos no cuentan con detectores de metales, a diferencia de Brasil, donde su uso es obligatorio en muchos lugares.

Publicado por Gabriela Valdés

Una tiktoker brasileña conocida como "La Brasilerita" se volvió viral tras compartir un video hablando sobre la seguridad de los bancos chilenos.

La joven llamada Jessie Sousa reside en Chile desde hace algún tiempo, tras enamorarse de un joven chileno.

El registro, el cual acumula más de 76 mil visualizaciones, muestra a la brasileña mientras le habla a la cámara e indica: "¿Cómo nadie está hablando que los bancos chilenos son así?".

"Estoy en completo shock, fui a unos bancos chilenos y no había detector de metales", agregó la joven.

Acto seguido, la creadora de contenido explicó que "en Brasil es regla que en todos los bancos haya detector de metales y de hecho, en algunas partes es ley, como para filtrar las cosas que uno lleva y acá no está esa preocupación".

"Hay cámaras, hay seguridad, pero no hay detector de metales", finalizó la brasileña.

Mira el video a continuación:

@_jessiesousa Como nadie habla que los bancos chilenos son así?? #choquecultural #chile #culturachilena ♬ sonido original - La brasilerita

