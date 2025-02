Vasco Moulian alza la voz en favor de Cristián Campos tras acusación de su hijo: “Es intachable"

El panelista de Plan Perfecto incluso lanzó una teoría con los posibles motivos de Raffaella Di Girolamo para denunciar al actor.

La noche de este domingo, Cristián Campos rompió el silencio en Primer Plano, instancia en que se pronunció sobre las acusaciones de Antonio Campos Di Girolamo, quien habría encontrado material pornográfico en el computador de su padre, información que se dio en medio de la investigación por abuso sexual contra Raffaella Di Girolamo.

Ante esto, el panelista de Plan Perfecto, Vasco Moulian, salió a defender al actor, de quien es amigo hace 30 años, asegurando que tiene una conducta intachable.

¿Qué dijo Vasco Moulian sobre Cristián Campos?

“Hacíamos castings con niñas de 17-18 años y nunca vi nada, soy enfático en decirlo”, partió contando Vasco sobre Campos, pese a los alegatos del resto de los panelistas.

En este sentido, agregó que "una persona que comete abusos, en un 80%, un 60%, son personas que son patrones en el tema sexual, eso es lo que me ha tocado averiguar".

Haciendo un alcance a los actores que no han prestado apoyo a Cristián Campos, indicó: "Eso es lo que me da rabia de los actores, ellos saben que Cristián Campos es intachable".

Pese a eso último, Moulian indicó que "yo por la única persona que pongo las manos al fuego es Dios".

A pesar de los alegatos de Cony Capelli, quien no estaba de acuerdo con la opinión de su compañero en el panel, el ex director de programación siguió defendiéndolo. "Conozco a Cristián, cómo en 30 años de amistad no hubiese visto algo", comentó.

Para argumentar su apoyo, el director de teatro informó que le consultó a una experta sobre cuáles habrían sido las razones de Raffaella Di Girolamo para denunciar a Campos.

"Emociones como desamor, salud mental o una razón económica", resumió Moulian, aludiendo a la posibilidad de un posible chantaje hacia su amigo.

