“Va a negociar”: Latife Soto asegura que Delcy Rodríguez traicionó a Nicolás Maduro y reveló qué pasará - Chilevisión

La tarotista explicó qué le dicen las cartas sobre la decisión de Donald Trump de poner a Rodríguez como presidenta interina y qué ocurre con María Corina Machado.

Este domingo, Latife Soto estuvo presente en Primer Plano donde se refirió la predicción que acertó respecto de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y aseguró que Delcy Rodríguez lo traicionó.

El pasado 19 de diciembre la tarotista había vaticinado la captura de Maduro en el programa Podemos Hablar y ahora se refirió a lo que pasará en Venezuela, pero también a las razones detrás de las controversiales decisiones que ha tomado Donald Trump.

¿Qué dijo Latife Soto sobre Nicolás Maduro y Venezuela?

"Delcy Rodríguez. Ella traicionó a Maduro, sale traición, entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí sale el otro caballero también que lo van a perseguir harto, a Diosdado Cabello, él también va a negociar", aseguró Latife tras leer las cartas del tarot.

En esa misma línea, aseguró que vendrán nuevos ataques en Venezuela con el fin de perseguir a quienes trabajaban con Nicolás Maduro, siendo esta la razón por la cual Donald Trump no ha reconocido a Edmundo González ni a María Corina Machado como presidentes de Venezuela.

"Él cree (Trump) que le pueden hacer daño a Corina Machado, entonces por eso no la quiere todavía ahí, quiere limpiar primero todo eso para colocarla en ese lugar (la presidencia)", expresó Latife.

Respecto de este mismo punto, Soto agregó: "A ella la pueden dominar o le pueden hacer un daño, entonces por eso él no la quiere, incluso cree que pueden atentar contra la vida de ella".

Según la tarotista, en Venezuela aún hay coroneles del Ejército que estarían tratando de defender la soberanía, siendo esta la razón por la cual decidió poner a Delcy Rodríguez como presidenta interina: "A ella la van a tener controlada por mientras".

Sin embargo, dentro de 6 a 7 meses, Soto aseguró que Donald Trump no reconocerá a Edmundo González como presidente, sino que María Corina Machado sería electa.

Sobre Nicolás Maduro, Latife reveló que las cartas del tarot indican que no seguiría con vida: "Se enferma mucho en esa cárcel, yo lo veo muy enfermo y a su señora también la van a juzgar porque de ella tienen mucha información de que ella tiene mucho que ver con los carteles", cerró.

Revive el capítulo de Primer Plano: